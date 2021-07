“X Factor”, Aram Quartet: com’erano nel 2008 e cosa fanno adesso, la loro nuova vita – FOTO

Gli Aram Quartet hanno trionfato alla prima edizione di “X Factor” nel 2008 condotta da Francesco Facchinetti: cosa fanno adesso i componenti della band

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE UFFICIALE DI X-FACTOR🔥 (@xfactor.team)

Gli Aram Quartet erano un gruppo musicale composto da quattro ragazzi della Puglia. Si sono sciolti nell’estate del 2010, solo dopo due anni dalla vittoria del talent show musicale “X Factor” condotto da Francesco Facchinetti. La band era formata da Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora e Michele Cortese.

Hanno trionfato a “X Factor” capitanati da Morgan e dal vocal coah Gaudi. Sono stati gli unici a non finire mai in ballottaggio. Durante la serata finale presentarono il singolo “Chi (Who)“, con cui si posizionarono sul gradino più alto del podio sopra alla promettente, adesso affermata artista, Giusy Ferreri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “X Factor”, com’era la star nel 2008 e cosa fa adesso: la nuova vita – FOTO

Aram Quartet, cosa hanno fatto dopo “X Factor”: come sono oggi

Per vedere gli Aram Quartet oggi vai su Successivo