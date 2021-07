A distanza di due settimane dalla morte di Raffaella Carrà, è arrivato il commovente omaggio di Adriano Celentano. Fan in lacrime

Sono trascorse due settimane dalla morte di Raffaella Carrà, ma il pubblico affezionato alla diva non è ancora riuscito a superare il tremendo lutto. La ballerina, celebre in tutto il mondo per aver scoperto per prima l’ombelico in tv, è deceduta a seguito di un carcinoma ai polmoni, che nel giro di poco tempo non le ha lasciato scampo. Molti gli amici ed i fan che, con un semplice scatto o con una dedica, hanno ricordato la straordinarietà di Raffaella, esaltandone i successi e l’immagine da vera e propria “icona culturale“. Di recente, anche Adriano Celentano ha voluto salutare l’artista, e, come c’era da aspettarsi, lo ha fatto in una maniera senza dubbio inconsueta.

NON PERDERTI ANCHE —> “Il blu ti dona”, Giorgia Rossi, selfie in barca da togliere il fiato: tripudio di sensualità – FOTO

Adriano Celentano, l’omaggio inaspettato a Raffaella Carrà: fan in lacrime – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

NON PERDERTI ANCHE —> Maria De Filippi, la confessione su Maurizio: “L’ho beccato ma lui nega”. Fan scioccati

Di recente, anche Adriano Celentano ha voluto esprimere il proprio affetto nei confronti di Raffaella Carrà. Il “Molleggiato”, che su Instagram ha scelto di chiamarsi “L’inesistente”, fino a questo momento non aveva commentato la scomparsa dell’artista, deceduta lo scorso 5 luglio a causa di una malattia ai polmoni. Solamente qualche ora fa, il cantante ha salutato Raffaella attraverso un video, che racchiude alcuni spezzoni dei programmi da lei condotti. Nella parte finale, in particolare, è stato inserito anche lo “scherzo celeste” che Adriano aveva fatto alla presentatrice.

All’epoca, Raffaella era la padrona di casa di “Carramba che sorpresa“, ma la sorpresa in quell’occasione la ricevette proprio lei. Celentano si presentò infatti sul palco facendola rimanere senza parole. I due si abbracciarono con grande slancio di fronte al pubblico che li applaudiva, mentre la Carrà balbettava confusa: “Non ho parole, io non so più condurre… conduci tu?“.

Attraverso il video, Adriano ha suscitato la commozione dei suoi numerosissimi fan. L’omaggio a Raffaella è stato davvero emozionante e inaspettato per il pubblico del web.