Al Bano e l’ammissione più amara: “Non me l’aspettavo”

Al Bano rompe il silenzio e conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni. L’addio non è stato facile ma lui si rassegna

Al Bano parla per la prima volta dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni. La sua esclusione a “The Voice Senior” che lo ha visto nella scorsa edizione in giuria con sua figlia Jasmine, è vera o presunta?

Il leone di Cellino San Marco ha rotto il silenzio e spiega tramite le pagine di Nuovo Tv come stanno davvero le cose. Nessuno avrebbe immaginato le sue parole che sono più chiare che mai.

Al Bano parla dell’esclusione: le sue parole

Tutto confermato: Al Bano e Jasmine Carrisi non ci saranno nella giuria della prossima edizione di “The Voice Senior”. Le indiscrezioni arrivate sul web negli scorsi giorni sono state palesate e rese note dall’ex di Romina Power. È stato il celebre cantante ad ammettere di essere stato escluso dal programma lasciando trasparire un filo di malinconia e un piccolo rimpianto.

Non ha rancore il compagno di Loredana Lecciso ma ammette: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia”. Non si spiega cosa sia successo il cantante e lascia capire che la notizia sia arrivata anche in modo sorprendente.

Ad Al Bano sarebbe piaciuto fare il bis insieme ad Antonella Clerici e a tutto il team dei giurati con il quale si è confrontato lo scorso anno “perché – ha detto – è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla”.

Si legge chiaramente un pizzico di amarezza nelle parole del cantante ma anche la rassegnazione per una bella opportunità ormai sfumata.

Le indiscrezioni parlano di Orietta Berti al suo posto e della figlia Jasmine. Se in un primo momento c’era stato uno sfogo, tramite le colonne di Nuovo Tv, Al Bano manda i suoi migliori auguri alla collega: “Orietta, goditi questa nuova situazione – conclude il leone di Cellino San Marco – finalmente ti hanno messa al posto che meriti”.