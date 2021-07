Da “Amici” a “Uomini e donne”. Il nome del tronista che nessuno si aspettava

Ha partecipato all’ultima edizione di “Amici”, potrebbe essere un nuovo tronista nel programma “Uomini e donne”, sempre sotto la guida di Maria De Filippi. Di chi si tratta

A settembre ripartirà su Canale 5 una nuova stagione dello show di dating “Uomini e donne”. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è giunto alla ventunesima edizione con il format attuale che vede i vari protagonisti (o tronisti) mettersi in gioco alla ricerca dell’anima gemella. É stato anche un efficace trampolino di lancio per influencer e aspiranti personaggi televisivi. Nel futuro potremmo imbatterci in un volto già noto, un giovanissimo ragazzo emerso durante il talent show “Amici”.

“Amici”. Chi è il concorrente che potremmo ritrovare a “Uomini e donne”

In una recente intervista al settimanale “Oggi”, Maria De Filippi aveva fatto un’importante dichiarazione in merito al taglio che vorrebbe mettere in atto per la prossima edizione di “Uomini e donne”. Meno glamour, più realtà. Le sue parole sono state: “Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”.

A quanto pare dev’esserci stato qualcosa che l’ha spinta a cambiare idea. Sono emersi, infatti, dei nomi già conosciuti nel mondo dello spettacolo che potrebbero salire sul famoso trono del dating show.

Il primo è Francesco Chiofalo, influencer, noto per la sua partecipazione a “Temptation Island” in coppia con la fidanzata dell’epoca, Selvaggia Roma. Tra le sue ex si annoverano anche Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci.

A quanto pare anche il cantane Deddy potrebbe ritornare sulla strada di Maria De Filippi. Il 19enne originario di Torino è giunto alle fasi finali del talent show “Amici” durante l’ultima edizione che ha visto salire sul gradino più alto del podio la ballerina Giulia Stabile.

Durante i mesi di frequentazione della scuola più famosa della televisione italiana, il giovane talento aveva intrapreso una relazione con una sua collega, Rosa Di Grazia, anche lei danzatrice come la campionessa, giunta purtroppo a conclusione.

I primi rumors sostengono che non vedremo Deddy ricoprire il ruolo di tronista fin dalle prime battute ma interverrà nel programma solo in un secondo momento. Non si sarebbe tirato indietro alla chiamata della De Filippi.

Gli opinionisti in carica rimarranno gli stessi: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. L’unica notizia che finora è trapelata sulla prossima stagione è che all’inizio siederanno sul trono tre personaggi: due ragazzi e una ragazza.

Per scoprire tutte le novità in serbo della regina di Mediaset, dovremo attendere la fine dell’estate 2021.