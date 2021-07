La talentuosa cantante italiana comunica ai fan un annuncio importante: la vedremo presto in televisione…

Tra scatti di servizi fotografici, video insieme al suo grande amore a quattro zampe e repost di tik tok con la sua nuova canzone in sottofondo, sul suo profilo Instagram Annalisa dà una comunicazione importante attraverso un post: anche questa sera sarà presente in tv, più precisamente alla seconda puntata di ‘Battiti Live’.

L’evento musicale che ospiterà Annalisa andrà in onda su Italia 1 e su Radio Norba: si tratta di un festival condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, che si svolge in Puglia e a cui partecipano, oltre alla Scarrone, anche molti altri artisti italiani.

Siete pronti a vedere il post con cui la cantante ci ricorda l’appuntamento di questa sera? L’infarto è assicurato: si salvi chi può!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Vivere a colori”, Annalisa Scarrone costume a paillettes non sfigura le forme: solarisissima – FOTO

Annalisa, le gambe senza veli stordiscono gli utenti del web: troppa bellezza per una sola FOTO…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Fino all’infinito”, Annalisa Scarrone sbottona la giacca, solo per cuori forti: si vede tutto – FOTO

Proprio oggi la bellissima trentacinquenne posta una foto in cui annuncia la sua presenza all’evento musicale in onda questa sera: si tratta di uno scatto in cui indossa un elegantissimo vestito azzurro, un paio di sandali alti color argento e diversi accessori dello stesso colore.

L’abito è mono-spalla, ha una lunghezza piuttosto corta e presenta una spilla di lato, affianco alla quale parte un velo, che cade giù in modo delicato e sensuale: l’outfit è uno spettacolo!

L’occhio dei fan, però, cade sulle sue gambe divine: gli zoom si sono sprecati!

Il post ha spopolato sul web, ricevendo già più di 26.000 mi piace ed oltre 340 commenti.

Tra i messaggi lasciati sotto al post dagli utenti, si legge ad esempio: “Che fuego“, “Wow sei fantastica Annalisa“, “Farai il boom stasera“, oppure “Stasera tutti incollati alla tv solo per te“.