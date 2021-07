“Questa è definitiva” Sarà Croce, posteriore in primo piano: la FOTO da incorniciare

Sara Croce è megagalattica: la bella influencer ha pubblicato una foto che dire da urlo è dire poco. I fan sono estasiati da tanto incanto

La modella Sara Croce ha condiviso uno scatto fantastico, qualcosa di incredibile per tutti i suoi follower su Instagram. La bella 23enne non smette di stupire i suoi fan con degli scatti fenomenali come l’ultimo postato sui social network.

Questa volta ha sfilato per “Pin-Up Stars“, un brand di bikini che rappresenta una vera rivoluzione nel campo della moda estiva. Come ogni anno il noto marchio, così come scrive nella didascalia la Croce, ha ingaggiato lei per rappresentare al meglio i suoi costumi a due pezzi.

Sara Croce, la foto che lascia i follower a bocca aperta

