Non si arrestano i disordini all’interno del Paese: l’ultimo episodio di violenza risale a questo martedì (20 luglio): l’attacco al politico maliano.

Non si arrestano i disordini a Mali, Paese dell’Africa occidentale sull’orlo di una profonda crisi tra vuoto di potere e insurrezioni islamiche. L’ultimo episodio di violenza risale a questo martedì (20 luglio). L’attacco è avvenuto alla Grande Moschea di Bamako, dove due uomini armati, uno dei quali brandiva un coltello, hanno tentato di assalire il presidente ad interim Assimi Goïta con un coltello. L’aggressione è avvenuta durante le celebrazioni del rito musulmano di Eid al-Adha. A seguire maggiori dettagli.

Assimi Goïta al potere: due colpi di Stato

Il presidente ad interim del Mali Assimi Goïta è riuscito a sfuggire al tentativo di accoltellamento nella Grande Moschea di Bamako, nella regione di Mopti. La notizia trova conferma anche nei media locali, le cui fonti ufficiali precisano che l’attacco è avvenuto durante le preghiere in occasione della celebrazione di Eid al-Adha, tipica festa musulmana, la cui data di inizio coincide ogni anno col mese lunare di Dhū l Ḥijja.

Secondo i primi elementi riportati dall’emittente francese BFMTV, due uomini armati, uno dei quali brandiva un coltello, avrebbero tentato di assalire il politico maliano senza successo. Stando a quanto riporta Agence France Presse (AFP), Assimi Goïta sta bene ed è stato prontamente prelevato dagli agenti di sicurezza. Nel fallito tentativo di accoltellamento del presidente ad interim, i due assalitori sono riusciti a colpire una terza persona: rimasta lievemente ferita, il paziente è stato giudicato fuori pericolo dal personale medico.

Il colonnello maliano Assimi Goïta è noto per aver diretto due colpi di Stato. Quello dell’agosto 2020 rovesciò e destituì il potere del presidente Ibrahim Boubakar Keita. In seguito, alla conseguente nomina del nuovo presidente di transizione Bah Ndaw da parte di Ibk – eletto nel 2013 e rieletto nel 2018 – il nuovo golpe di maggio 2021, conclusosi con l’arresto del presidente e del primo ministro da parte dei colonnelli e con la nomina di Assimi Goïta come nuovo capo di Stato provvisorio.

Ancora sconosciute le identità dei due criminali, così come il movente dell’attacco.

