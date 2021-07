Aurora Ramazzotti ‘regina’ su Instagram: escalation super in costume – FOTO

Aurora Ramazzotti in una serie di scatti da urlo sul suo profilo Instagram: in costume rapisce e c’è una ‘sorpresa’ finale.

Come di certo sapranno gli ‘habituè’ di Instagram, Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più in voga sul popolare social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La figlia 24enne del cantante Eros e di Michelle Hunziker condivide molti contenuti sui social ed intrattiene un rapporto costante con i suoi followers.

A volte, ha fatto discutere per alcune sue prese di posizione, ma è in generale un personaggio molto benvoluto dalla community. Dolcezza e fascino materno non le mancano di certo. Forse, nemmeno il talento paterno per la musica.

Seguita da 2,1 milioni di followers, gode di una certa popolarità. E’ molto apprezzata per la sua spontaneità e spesso fa assolutamente strage di cuori con i suoi scatti. Ma Aurora è anche molto autoironica e lo dimostra nell’ultima serie di foto, in cui coglie tutti di sorpresa.

Aurora Ramazzotti, irresistibile ed esplosiva | Il ‘consiglio’ ai followers: “Scorrete fino alla fine”

SE VUOI VEDERE GLI SCATTI DI AURORA VAI SU SUCCESSIVO