“Beautiful”, anticipazioni puntata 21 luglio: il rapimento

Beautiful, anticipazioni 21 luglio: Wyatt trova la casa vuota. La dottoressa Penny Escobar è nel panico.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la dottoressa Escobar andare nel panico dopo aver colpito Flo alla testa con un candelabro. Penny è andata nel panico dopo aver scoperto che la Fulton sa tutto riguardo le vere condizioni di salute di Sally. Adesso che Flo è a terra priva di sensi, però, la situazione si complica notevolmente. La Spectra e la dottoressa Escobar devono trovare un modo per far perdere le loro tracce e tenere la ragazza lontano da Wyatt. Nel frattempo lo Spencer si confida con il padre: per quanto tenga a Sally, ha deciso di chiedere di lasciare la sua casa. È infatti giunto il momento che la stilista venga ricoverata in una struttura adatta per gestire la sua presunta malattia terminale.

Beautiful, anticipazioni 21 luglio: Liam consola Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally e Penny porteranno il corpo privo di sensi di Flo in uno scantinato. Le due la legheranno ad un radiatore nell’attesa di capire cosa fare. La dottoressa è nel panico e vorrebbe raccontare tutto, ma Sally è determinata a portare avanti la farsa. Nel frattempo Wyatt si sorprenderà nel trovare la casa vuota, senza alcuna traccia di Flo o di Sally.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam andrà a trovare Steffy. Lo Spencer è felicemente fidanzato, ma vuole che la Forrester e Kelly sappiano che non sono sole.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.