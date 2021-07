I fan sono in estasi per uno scorcio naturale da togliere il fiato: lo scatto in spiaggia della bellissima Ilary Blasi ha il suo protagonista.

La conduttrice della più recente edizione de “L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi, continua la sua estate sfoggiando alcuni scatti di sé in spiaggia. Il suo ultimo contenuto appena postato sulla sua pagina ufficiale Instagram ha, fin dai primi attimi, vigorosamente conquistato i suoi ammiratori.

A soltanto poco più di un’ora dalla pubblicazione di quest’ultimo scatto della soubrette, classe 1981, l’immagine in spiaggia ha ricevuto ben oltre i 64 mila apprezzamenti. Un vero record che, stando invece ai suoi ultimi interventi sui social, sembra essere destinato ad un continuo rinnovarsi. Visto soprattutto l’irresistibile “protagonista” notato con prontezza e palpabile sorpresa dai suoi fan.

Ilary Blasi: “che bel bauletto”, stesa in spiaggia al Sole è una meraviglia

