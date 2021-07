“Belli da morì” Laura Chiatti e la FOTO che toglie ogni dubbio: la meraviglia

Laura Chiatti e Marco Bocci stanno ancora insieme? Sul web girano voci sulla coppia ma qual è la verità? Spunta una foto

Laura Chiatti ha da poco compiuto gli anni e festeggiato il suo compleanno con i suoi cari. Su Instagram però i fan hanno notato che tra i messaggi di auguri mancava quello più importante.

Marco Bocci, suo marito, a quanto pare non ha pubblicato neanche una storia per la sua amata, anzi sembra che i due non si seguano neanche più sui social. Per questo motivo ad alcuni è venuto il dubbio che la coppia stia attraversando una crisi, ma qual è la verità?

Laura Chiatti e Marco Bocci: la loro storia è giunta al termine?

Nonostante i dubbi e le incertezze da parte del pubblico e dei fan che seguono entrambi sui social, sembra che Laura Chiatti e Marco Bocci stiano ancora insieme e i due a quanto pare stanno per trascorrere le vacanze con i loro bambini.

Proprio qualche ora fa è spuntata su Instagram una foto che attesta questo fatto, l’ha pubblicata l’attrice scrivendo: “Una vita di attese”. La famiglia si trova in macchina, sono tutti molto casual e rilassati, pronti a godersi l’estate all’insegna del relax e divertimento.

La più sensuale in assoluto resta Laura Chiatti che si mostra semplice e naturale: una t-shirt di Gucci, occhiali da sole e zero trucchi. Marco Bocci è preso a giocare con uno dei suoi figli e non si rende neanche conto del selfie.

“Belli da morì” commenta qualcuno emozionato nel vederli di nuovo insieme, “Finalmente, siete belle amatevi” aggiunge qualcun altro.

Sembra che ogni dubbio sia stato tolto, Laura Chiatti e Marco Bocci sono più innamorati che mai. La loro è una storia semplice, dopo solo due mesi di fidanzamento hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con le nozze, dando vita ad una meravigliosa famiglia.