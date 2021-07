Benedetta Mazza, outfit essenziale. Sotto il giubbino? Niente – FOTO

Benedetta Mazza, la splendida conduttrice e modella in uno shooting fotografico dal taglio essenziale.

Sorridente e più radiosa che mai Benedetta Mazza, l’ex modella ed oggi conduttrice si gode la stagione estiva sfoggiando un fisico mozzafiato ed un sorriso contagioso. La foto risale a pochi giorni fa quando in una sequenza di scatti si mostrava in un bikini bicolore: parte superiore – come si vede anche sopra – rosso a costine e lo slip giallo con laccetti.

Col sorriso a 32 denti, la Mazza viene baciata anche dal vento mentre si lascia fotografare direttamente dalla battigia. Uno spettacolo anche se qualcuno ha sollevato una critica: “Ma quanto sei dimagrita benedetta? forse troppo”.

Benedetta Mazza, shooting essenziale: i pantaloni dove sono?

