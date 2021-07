“Brave and Beautiful” anticipazioni 21 luglio: Suhan becca Cesur e…

Siamo al penultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Suhan becca Cesur e Banu in una conversazione particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brave and Beautiful (@braveandbeautiful82)

E così siamo arrivati anche al penultimo appuntamento di questa settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta appassionando numerosi fans italiani. Cesur e Suhan hanno già fatto breccia nei cuori dei telespettatori e adesso tutti non vedono l’ora di scoprire quello che succederà tra i nostri due protagonisti. Riuscirà l’amore a scoppiare tra di loro? Non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno questi ultimi due episodi della settimana. Andiamo a scoprirlo insieme.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brave and Beautiful (@braveandbeautiful82)

Dopo che Cesur ha annunciato di aver trovato dell’oro nelle sue terre, Tashin si pente definitivamente di non avergli dato fiducia e si arrabbia con Korhan e Bulent per averlo convinto a tagliare fuori Cesur dalle loro vite. Suhan ascolta una conversazione tra Banu e Cesur, e dopo aver scoperto tutto corre a casa sotto shock a cercare delle vecchie foto di famiglia. Suhan sta per scoprire la verità sul ragazzo arrivato in città? Capirà finalmente quali sono le intenzioni? Cesur, infatti, è arrivato per rivendicare suo padre che è morto a causa di Tashin anni fa. Tutta la verità, però, non è ancora venuta fuori. Korhan però la sorprende mentre lo sta facendo e chiede alla ragazza se ha mai sentito parlare di Hasan Karahasanoglu.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Suhan ottiene le riprese delle telecamere esterne alla casa dei Korludag a Instabul in cui si può riconoscere bene Rifat. Cesur le spiega che Rifat va sempre a trovare la sua ex moglie e per questo passa di fronte alla casa.