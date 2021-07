Un successo dopo l’altro per la modella Carolina Stramare che si mostra in una spettacolare passerella in bikini. E’ irresistibile.

Dalla sua più recente apparizione in scintillante abito argento in onore dell’ultima edizione del “Festival di Cannes”, appena conclusosi, la modella genovese Carolina Stramare vola con enfasi a Bologna a distanza di soli tre giorni, esibendosi e riscuotendo tra il pubblico un successo ancor più estasiante.

Essendosi aggiudicata una delle posizioni di prim’ordine, superata al red carpet soltanto dalla mise en place spettacolare esibita da Sharon Stone, Carolina sfoggiando il suo outfit al festival cinematografico in terra francese pare abbia soltanto tenuto ad anticipare quello che si è rivelato negli ultimi minuti sul suo profilo Instagram come un trionfo di bellezza e sensualità dovuto alla sua ultima sfilata in bikini.

Carolina Stramare: il bikini irresistibile da Serie A e la passerella spettacolare

