Imprenditore muore in casa davanti ad un amico: disposta l’autopsia

Sabato scorso, un imprenditore di 60 anni è morto nella sua casa di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove si trovava con un amico: disposta l’autopsia.

Tragedia nella serata di sabato scorso a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Un imprenditore di 60 anni, che stava trascorrendo la serata insieme ad un amico in casa sua, improvvisamente sarebbe stato colto da un malore e si sarebbe accasciato al pavimento. Immediata la chiamata ai soccorsi del 118 che, una volta giunti presso l’abitazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 60enne. I carabinieri stanno ora indagando sulle cause della morte dell’uomo che, dai primi riscontri, pare sarebbe stata provocata da un improvviso arresto cardiaco.

Cava de’ Tirreni, imprenditore muore colpito da un malore in casa: disposta l’autopsia

Stando a quanto ricostruito sino ad ora dalle forze dell’ordine, come riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione del quotidiano Il Mattino, il 60enne si trovava in casa con un suo amico, ma durante la serata improvvisamente si sarebbe sentito male. L’amico in sua compagnia ha immediatamente chiamato il numero per le emergenze e sul posto sono arrivati i soccorsi del 118. Purtroppo, lo staff medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto per un arresto cardiaco.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione locale ed i colleghi di Nocera Inferiore che hanno avviato tutti gli adempimenti del caso. Dai primi accertamenti, scrive Il Mattino, non sono stati rinvenuti segni di violenza sul corpo, ma la Procura ha disposto l’esame autoptico sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale del comune del salernitano, che dovrà far chiarezza sulle cause del decesso.

La notizia, rapidamente diffusasi, ha gettato nello sconforto la comunità di Cava de’ Tirreni, dove il 60enne, che lascia due figli, era molto conosciuto anche per la sua attività imprenditoriale.