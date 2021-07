“Che bomba”. Cecilia Rodriguez spiaggiata al sole fa impazzire tutti FOTO

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dei social. L’ultimo scatto in piscina ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram

Cecilia Rodriguez è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate del mondo dei social. La conosciamo tutti per essere la sorella minore di Belen Rodriguez, che è arrivata nel nostro Paese più di dieci anni fa conquistando milioni di telespettatori italiani. Bella e di talento proprio come la meravigliosa Belen, nel corso degli anni è diventata sempre più famosa e ha collezionato una serie di traguardi e soddisfazioni personali.

Cecilia Rodriguez lo scatto in piscina fa record di likes

Cecilia ha raggiunto il successo definitivo quando nel 2017 ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere da tantissime persone e ha messo in discussione tutta la sua vita ma anche la relazione sentimentale che oramai stava portando avanti da ben quattro anni. Però nella casa ha trovato anche l’amore: lei e il ciclista Ignazio Moser hanno fatto molto discutere con la loro storia ha sconfitto ogni tipo di pregiudizio e infatti da allora non si sono più lasciati. Stanno facendo le cose sul serio e quando lui quest’anno ha partecipato all’Isola dei Famosi ha rivelato di avere tantissimi progetti e intenzioni serie con la sua fidanzata. Oramai sono in tanti ad aspettarsi il matrimonio a breve o chissà, e perché no, addirittura l’arrivo di un figlio.

Intanto però lei si sta vivendo a pieno l’estate e l’ultimo scatto che ha pubblicato lo dimostra: stesa su uno sdraio a bordo piscina, si gode gli ultimi raggi solari della giornata.