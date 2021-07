Chiara Ferragni, la piccola Vittoria già vittima del web: le offese pesanti

Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez già vittima del web. Gli insulti inaspettati hanno indignato i fans: “Così piccola e ha tutti questi menti?”

Chiara Ferragni, quattro mesi fa, ha dato alla luce una splendida bambina dai capelli biondi e dagli occhi azzurri. Da allora i fans dei Ferragnez hanno cominciato a volerle bene proprio come tre anni fa hanno fatto con il piccolo Leone: purtroppo, però, non tutte le persone sono buone e c’è chi si diverte a scaricare odio anche su persone così piccole che non hanno nessuna colpa. E quello che è accaduto ha davvero indignato il web.

Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, già vittima del web

Infatti, Vittoria Lucia Ferragni è finita nel mirino del web perché: “troppo grassa, Leone non era così quando aveva la sua età“. Delle parole che hanno davvero gelato moltissime persone, perché già il bodyshaming è un fenomeno che non dovrebbe esistere, figuriamoci su qualcuno di così piccolo come lo è la dolcissima Vittoria. “È inaccettabile che insultiate una bambina di soli quattro mesi, tra l’altro è bellissima e non capisco davvero di cosa vi state lamentando” ha scritto qualcuno tra i commenti in risposta agli insulti che ha ricevuto su Instagram. Delle parole davvero fortissime che nessuno dovrebbe mai sentirsi dire, figuriamoci una neonata che non ha nessuna colpa.

Per fortuna ha una squadra di persone pronte a difenderla e a proteggerla dall’odio del web: sono stati in tantissimi ad esprimersi sulla questione e a prendere le parti della famiglia Lucia-Ferragni.