Eleonora Daniele, la notizia che le ha sconvolto le vacanze

Eleonora Daniele è in vacanza, dopo una stagione televisiva intensa un pò di relax è quello che ci vuole, ma una notizia le ha scombussolato le giornate.

Eleonora Daniele è un volto molto noto ed apprezzato della televisione italiana, la conduttrice e giornalista negli anni si è fatta amare per la sua professionalità, il suo impegno e la sua serietà nel condurre programmi di rilievo.

La stagione televisiva 2020/21 è stata per Eleonora molto intensa, ha lavorato moltissimo per dare il massimo nel programma che meglio la rappresenta, “Storie Italiane”, in onda su Rai 1.

Dopo tanto impegno, la conduttrice si concede momenti di relax in compagnia di suo marito e della sua piccola bambina, Eleonora sta vivendo un momento magico, da pochi mesi è diventata mamma e la vita è cambiata in meglio.

Quale notizia ha avuto Eleonora proprio sotto l’ombrellone?

Tra un pò di sole e qualche coccola alla sua bimba, Eleonora Daniele è in pace con se stessa e con il mondo, si gode l’estate dopo tanto lavoro ed è felice come non mai. Il 25 giugno scorso si è conclusa la stagione 2020/21 del programma che porta il suo volto, “Storie Italiane” in onda su Rai1.

Eleonora però non è del tutto in modalità relax, infatti è a lavoro per preparare la prossima programmazione del programma tanto amato dagli italiani, infatti la rivedremo su Rai1 dal 13 settembre. Una notizia che è arrivata proprio sotto l’ombrellone e che Eleonora ha accolto con grande entusiasmo e voglia di fare.

Ancora una volta vedremo tre grandi professioniste in sfida, infatti “Storie Italiane” va in onda quando su Canale 5 viene trasmesso l’ultima parte di “Mattino 5” condotto da Federica Panicucci e la prima parte di “Forum” concotto da Barbara Palombelli.

Per Eleonora sarà la nona stagione alla conduzione del programma, inizialmente nato nel 2013 come “Storie Vere” per poi essere cambiato nel 2017 con “Storie Italiane”.