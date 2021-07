Eleonora Incardona sensuale con il decolleté in vista-FOTO

La Incardona ha condiviso una foto su instagram dove appare magnifica e sensuale con un abito a fiori e il decolleté in vista

Eleonora Incardona ha condiviso una foto su instagram dove appare sensuale e bellissima. Sorride alla fotocamera mentre mostra il decolleté prosperoso. Si trova a Pietrasanta in un ristorante e nella didascalia scrive:“Sere d’Estate”. I commenti sono ovviamente molti e positivi:”Magnifique sublime divine”, “Sei stupenda principessa bacio”.

Eleonora Incardona in bikini è uno schianto

La bella Incardona su instagram mostra il suo corpo mozzafiato sulla spiaggia. Fa vedere ogni lato, davanti e dietro. Le sue passioni sono il golf e gli orologi. Infatti nella bio del suo profilo instagram indica queste due cose come fondamentali nella su vita. Al momento la bella Incardona vive a Milano dove lavora per Sportmediaset. Pare che abbia intrapreso la carriera della sua ex cognata, Diletta Leotta. Calcio e televisione. Certo una come lei non passa inosservata e infatti qualcuno si è già accorto della sua bellezza. Il suo futuro è in televisione? Può darsi, stiamo a vedere come se la cava con lo sport. Anche sui social sta riscontrando notevole successo, ha 501 followers su instagram, i suoi post ricevono intorno ai 15.000 mi piace e botte di 500 commenti.

Riguardo alla sua situazione sentimentale non è chiaro se al momento sia impegnata o meno. Tempo fa è stata appunto con il fratello di Diletta Leotta, il chirurgo plastico Mirko Manola. Trai i due però le cose sono finite mesi fa e lei è apparsa sola a Milano. Anche con la Leotta ogni rapporto si è interrotto. Spesso si fotografavano insieme e sembravano avere un bel rapporto d’amicizia. Tuttavia archiviata la storia con il fratello, anche l’amicizia delle due è terminata. D’altronde non sono tante le persone che dopo una separazione continuano a frequentare ex cognati/e.

Sopratutto se questi ultimi sono in competizione per accaparrarsi il consenso del pubblico calcistico. Sembra infatti che la Incardona stia mirando ad una carriera come quella della Leotta, deve forse preoccuparsi la bionda siciliana? o sarà ancora lei a tenere in mano lo scettro della regina del calcio? Staremo a vedere.