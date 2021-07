Elodie da togliere il fiato, un davanti da Serie A che ti inchioda: in forma strepitosa – FOTO

Elodie torna a ruggire sui social network con una foto tra le storie Instagram che illumina la giornata dei followers: perfetta.

La cantante, Elodie reduce da diversi successi nell’ultimo periodo ha fatto nuovamente il pieno di likes tra le storie di Instagram.

L’artista, ex co-conduttrice di Sanremo 2021 è apparsa in gran forma all’evento più atteso dagli italiani. Non figurava tra i partecipanti nella lista per l’assegnazione al premio finale, ma ha scelto di far “rumore” in altra maniera.

Dalle scale dell’Ariston abbiamo assistito ad una bellezza perfetta, impeccabile da ogni angolatura. Abito elegante e raffinato che non ha limitato affatto lo spirito adrenalinico e frizzantino che l’ha sempre contraddistinta.

Ormai l’ex allieva di “Amici” di Maria De Filippi ha un posto assicurato tra le preferenze dei fan, letteralmente estasiati ogniqualvolta Elodie si mostra in tutta la sua naturalezza.

In questo periodo di relax legato all’estate, la cantautrice è apparsa ancor più in forma di quanto i fan si aspettassero. Il giusto compromesso per una ripresa autunnale ad altissimi livelli

Elodie strappa applausi in direct Instagram: superlativa

