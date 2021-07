Festival di Cannes 2021. Il tenero abbraccio di Dario e Asia Argento è commovente

Festival di Cannes 2021. La kermesse dedicata al cinema internazionale è stata il palco di un tenero momento familiare tra due star nostrane: Dario e Asia Argento. La parole dell’attrice

La 74ª edizione del Festival di Cannes si è conclusa il 17 Luglio scorso. A vincere l’ambitissa Palma d’oro è stato il lungometraggio “Titane”, per la regia Julia Ducournau, seconda donna a vincere il premio. La prima fu Jane Campion con “Lezioni di piano” nel lontanissimo 1993.

La Croisette è di solito un’occasione per mettersi in mostra da parte di personaggi o influencer più o meno famosi. Alcuni, diciamolo pure, hanno veramente poco a che fare con il mondo del cinema. Tuttavia, quest’anno, oltre alla passerella dei “soliti ignoti”, abbiamo potuto assistere a un momento unico, molto delicato, tra due celebrità della cultura nostrana. Si tratta dell’acclamato regista Dario Argento e sua figlia, l’attrice Asia.

Dario e Asia Argento: padre e figlia numeri uno a Cannes. Un trionfo

Nella sua autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio”, Asia Argento parla approfonditamente di cosa abbia significato per lei crescere con due personalità artistiche come quella dei suoi genitori: l’attrice fiorentina Daria Nicolodi e il celebre regista Dario Argento.

Di loro ha scritto: “A loro modo hanno fatto il massimo, soprattutto per essere stati due persone così eccezionali e per questo anche due egoisti totali”. Parla di un’infanzia sballottata da un posto all’altro in seguito alla loro separazione e di un padre spesso impegnato per motivi prettamente di lavoro.

Per questo motivo ha suscitato molta tenerezza il fatto di aver visto l’attrice e il maestro dell’horror stretti in un abbraccio alla presentazione del film “Vortex” diretto da regista argentino Gaspar Noé.

Per la prima volta nella sua lunghissima carriera, Dario Argento è passato dall’altra parte della macchina da presa, ricoprendo il ruolo di attore nei panni di un critico cinematografico.

Questa sua volontà di mettersi in gioco ancora una volta in una dimensione che non gli appartiene ha suscitato l’orgoglio e il plauso della figlia che ha commentato sul suo profilo Instagram con queste parole: “Mio padre è un uomo eccezionale, questo non sono solo io a dirlo, naturalmente. Che sia uno dei più grandi registi di tutti i tempi è assodato”.

Il trionfo nella cornice del Festival di Cannes è stato talmente palpabile da aver scosso profondamente l’animo dell’attrice: “Ero così orgogliosa di essere lì con mio padre e Gaspar, tanto che quando il pubblico alla fine ha applaudito in standing ovation per un tempo che è sembrato infinito non sono riuscita a trattenere le lacrime. Di fierezza, gratitudine e gioia assoluta”.

Come sottolineato dalla stessa Asia Argento, rivedremo presto padre e figlia uniti in una nuova collaborazione artistica: “In questi giorni sto girando con mio padre il suo nuovo film, ‘Occhiali Neri’, di cui sono anche produttrice. Mio padre ha una energia psicofisica ed una genialità che registi molto più giovani di lui gli possono solo invidiare”.

Conclude con il messaggio più bello che un genitore possa ricevere: “Grazie di avermi messa al mondo, di essere sempre stato un padre protettivo, presente ed attento, un esempio di forza vitale, di creatività, di professionalità e di libertà. Ti amo papà!”.