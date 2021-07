“Mamma l’ha fatto” Flora Canto e l’annuncio ai fan: che notizia – FOTO

Flora Canto e Enrico Brignano sono diventati genitori per la seconda volta, su Instagram spuntano delle foto commoventi

L’attesa è finita. Flora Canto ha appena partorito il piccolo Niccolò che ora è tra le braccia di mamma e papà. Enrico Brignano e la sua compagna non sono più nella pelle e l’emozione di diventare genitori per la seconda volta è indescrivibile.

Così la piccola Martina, la loro primogenita, finalmente potrà conoscere il fratellino appena nato e così anche il pubblico fedele che li segue con passione e ammirazione in ogni situazione. Le foto sono già virali.

Flora Canto e Enrico Brignano genitori per la seconda volta – FOTO

Molto attiva sui social, anche Flora Canto, come altre colleghe della televisione, non ha perso occasione di pubblicare alcuni scatti post-parto. Sul suo profilo, infatti, ha condiviso un paio di foto che la ritraggono insieme al suo compagno e a suo figlio Niccolò appena nato.

Sono in ospedale e Brignano bacia e abbraccia i suoi grandi amori. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro” Con questa didascalia annuncia l’evento tanto atteso. Immediatamente sono arrivati like e messaggi di auguri per i neogenitori.

Ora che tutto sembra essere andato nel verso giusto, la coppia dovrà fare un altro grande passo: sposarsi. Qualche tempo fa Enrico Brignano aveva anticipato qualcosa al riguardo, affermando che dopo la nascita del piccolo avrebbero pensato al matrimonio.

Per il momento non ci sono notizie al riguardo, la cosa certa è che a ottobre il comico romano inizierà il tour di Un’ora sola vi vorrei che a quanto pare è già sold out.

La famiglia si allarga ed ora l’attore ha tutto quello che ha sempre desiderato. Due figli e una compagna meravigliosi che lo amano e lo sostengono in ogni occasione come lui fa con loro.