Ginevra Lamborghini è la sorella di Elettra ed anche lei non perde occasione di mostrare ai fan la sua bellezza, che spettacolo

Ginevra Lamborghini una delle sorelle di Elettra Lamborghini che a differenza della cantante lavora nell’azienda di famiglia. Anche lei è appassionata di musica, non perde occasione di pubblicare sul web le sue canzoni.

Ama anche il mondo dei social dove condivide con i fan alcuni momenti della sua giornata. E’ seguita da più di sessantamila follower che la supportano e curiosi, vogliono scoprire più dettagli sulla sua vita: qual è il rapporto tra lei e sua sorella? Molti se lo chiedono.

Ginevra Lamborghini in bikini è bellissima, ma i fan notano altro – FOTO

Nonostante il lavoro principale di Ginevra non è quello dello spettacolo, la giovane non rinuncia ad esserci. Infatti sui social è sempre presente e attiva con foto e scatti mozzafiato.

Dal web è considerata un’influencer e così è seguita da tanti follower curiosi di sapere. L’ultimo post è uno scatto in bikini dove Ginevra si mostra incantevole con un costume tutto colorato in un luogo meraviglioso.

“Italia amore mio” scrive sotto al post ma qualcuno non sembra ammirare la sua bellezza piuttosto chiede: “Ma come mai non ti vedo mai con tua sorella?”.

Secondo il gossip, tra sorelle non scorre buon sangue tanto che Ginevra non era presente neanche al matrimonio di Elettra tenutosi lo scorso settembre. A quanto pare tra le due ci sono stati dei litigi visti i caratteri e le prospettive di vita totalmente diversi.

Anche se girano voci sul loro rapporto, le due sorelle non si sono mai sbilanciate e non hanno mai rilasciato interviste al riguardo. Ognuno fa la propria vita e segue il proprio percorso: una è un’imprenditrice e influencer e l’altra la regina del twerk e cantante.