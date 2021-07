“Il blu ti dona”, Giorgia Rossi, selfie in barca da togliere il fiato: tripudio di sensualità – FOTO

Giorgia Rossi come non l’avete mai vista prima d’ora: il selfie in barca ha immediatamente catturato le attenzioni dei fan. Splendida!

Si prospetta una stagione televisiva densa di successi per la splendida Giorgia Rossi. La conduttrice di “Pressing Serie A”, ormai da tanti anni volto di Italia 1 per quel che concerne il settore calcistico, ha annunciato pochi giorni fa il passaggio a DAZN. Accanto a Diletta Leotta e a Federica Zille, la Rossi si prepara ad entusiasmare i telespettatori con la sua competenza e, al contempo, la bellezza mozzafiato. L’ultimo scatto condiviso tramite Instagram, in particolare, ha lasciato gli utenti di stucco: il selfie in barca mette alla prova le coronarie.

Giorgia Rossi, selfie in barca da togliere il fiato: tripudio di sensualità – FOTO

Come ripetutamente dichiarato tramite i post di Instagram, Giorgia Rossi non vede l’ora che ricomincino le partite della Serie A, che fino a questo momento la giornalista ha commentato all’interno del programma “Pressing Serie A“. In onda in seconda serata, la trasmissione a sfondo calcistico poteva vantare della bravura indiscussa della conduttrice, che si è sempre rivelata una padrona di casa perfetta.

Qualche giorno fa, tuttavia, Giorgia ha annunciato agli utenti il passaggio a DAZN, su cui si era tanto speculato negli scorsi mesi. “Federica, Diletta ed io. Pronte, con questo sorriso e questo entusiasmo qui, a raccontarvi il campionato più bello del mondo“, aveva scritto la Rossi, non riuscendo a contenere la gioia.

Per Giorgia è tempo di godere delle ultime giornate di mare, prima che gli impegni lavorativi arrivino ad interrompere la sua estate. Proprio quest’oggi, la conduttrice ha pubblicato un selfie direttamente dalla barca, in cui si intravede a malapena il costume blu. Nonostante la visuale sia quasi totalmente celata, ai fan è bastato poco per ricoprirla di apprezzamenti e lusinghe.

“Sei sempre favolosa“, “Sei una giornalista bravissima“, “Il blu ti dona“: questi i commenti racimolati fino a questo momento dal post. La giornalista, che non vedeva l’ora di approdare su DAZN, è un incanto agli occhi del web.