Giulia De Lellis sgancia un’altra foto super con un costume che fa ribollire il sangue. In arrivo per lei qualcosa di scoppiettante

Manca un soffio per arrivare a 5 milioni di follower e questo dimostra come il suo seguito negli ultimi anni sia esploso in modo impressionante.

Da “Uomini e Donne” al “Grande Fratello”, a volto dei brand, fino a scrittrice e conduttrice. Lei è Giulia De Lellis e da poco ha concluso la sua esperienza al timone di “Love Island”. Per lei ancora novità e di certo scoppiettanti.

Giulia De Lellis, pausa pranzo in bikini e fan in visibilio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis sgancia un super bikini, uno di quelli della collezione Tezenis di cui è testimonial, per anticipare un nuovo progetto. Non ci dice nulla la super influencer ed ex del “Grande Fratello” ma qualcosa bolle in pentola e forse anche di grosso.

“Una “pausa pranzo” degna di essere chiamata tale ❤️ Grazie vita! Ora torno a lavorare però …” inizia così il post che la mostra con un bikini pazzesco che accentua le forme e il suo fisico longilineo. Costume nero con i fiori rossi, slip che sale alto lungo i fianchi e corpetto a balconcino che accentua un lato A da 100 e lode.

Cappellino panna in testa e occhiali da sole scuri un po’ retrò. La bella Giulia sembra uscita da una cartolina anni Cinquanta e in soli pochi minuti fa furore. I like arrivano a pioggia e aumentano di secondo in secondo. Oltre 15 mila in poco più di 10 minuti ed i commenti non sono da meno, ovviamente tutti pieni di complimenti. Tra questi c’è chi la definisce una “dea meravigliosa”.

La De Lellis si scusa con il suo pubblico per la sua assenza ma è, dice, impegnata su un “focus su un progetto che mi sta a cuore da anni. Tanto avete capito no?! :)”. Novità dunque in arrivo per lei ed i follower fremono.

Di cosa si tratterà? Per il momento serve solo aspettare, e nel mentre dopo tanta assenza l’acclamazione per il suo ritorno su Instagram non ha precedenti.