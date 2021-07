Vi ricordate di Artie Abrams di Glee? Era uno dei personaggi più amati della serie: oggi ha 33 anni ed è amatissimo e seguitissimo su Instagram

Sono trascorsi sei anni da quando Glee ha chiuso il battenti e non è stato semplice per i fans della serie salutare i personaggi del cast. Ambientato in una scuola – più precisamente in un liceo a Lima, in Ohio – la storia seguiva le vicende di diversi ragazzi riunito di un gruppo canoro che ogni anno concorrono per vincere delle competizioni provinciali, ragionali e nazionali. Tra i più amati c’è sicuramente Artie Abrams, il ragazzo con gli occhiali e sulla sedie a rotelle che ha fatto breccia nel cuore dei fans della serie.

Glee, Artie Abrams oggi ha 33 anni: era uno dei protagonisti della serie

Artie all’inizio era preso di mira dai bulli a causa della sua disabilità, il fatto che stesse su una sedia a rotelle lo rendeva diverso agli occhi dei suoi compagni di scuola. Quando entra a far parte del Glee Club, la sua vita cambia totalmente: infatti qui capisce di poter fare tutto, inizia a cantare e anche a ballare sulle quattro ruote. Diventa un vero e proprio fenomeno e insegna ai fans della serie a rendere un punto di forza i propri punti deboli. Dopo il liceo viene preso ad un college di New York e va a vivere da solo, inizia una vita nuova lontano dalla sua famiglia e impara a cavarsela senza l’aiuto di nessuno. Accanto a lui, solo gli amici con cui ha affrontato il liceo. E alla fine diventa un bravissimo regista.

Kevin McHale, l’attore che lo interpretava nella serie, ad oggi ha 33 anni e su Instagram è un vero e proprio idolo.