Il principe Harry ha dichiarato pubblicamente le sue intenzioni di riferire tutta la verità a proposito del lungo percorso intrapreso fino ad oggi.

Non è più intenzionato a celare alcuni aspetti della sua esistenza il principe Harry. Nel corso di una delle sue ultime dichiarazioni in pubblico il duca di Sussex ha espresso ad oggi la sua volontà di affrontare alcuni temi delicati sulla sua vita. Quanto di soffermarsi accuratamente sul lungo percorso intrapreso in questi anni con la sua dolce metà oltreoceano, Meghan Markle.

Progetti, delusioni e molti altri dettagli personali inediti. Sono queste le prime sollecitazioni donate alla stampa internazionale da Harry che si prepara, come mai accaduto fino ad ora, a fornire deliberatamente informazioni sulle sue poliedriche predisposizioni caratteriali. Dirò tutto ciò che c’è da sapere, ha aggiunto il trentaseienne toccato dalla prematura scomparsa della madre, Lady Diana nell’agosto del 1997: “Racconterò non come il principe che sono nato, ma come l’uomo che sono diventato“.

Harry: basta nascondersi, il principe è pronto a dire la verità

Stando alle sue dichiarazione pare che il resoconto generale sarà traferito su carta dallo stesso Harry. Il reale ha difatti affermato di essersi cimentando nella scrittura di un opuscolo sulle sue memorie, il quale conterrà la sua vita in toto: a partire dalla sua nascita fino a giungere ai traguardi intrapresi fino a questo problematico 2021.

“Ho indossato diversi panni nel corso degli anni“, ha ammesso Harry in una lunga intervista, dove ha anche specificato che la data di pubblicazione del suo libro autobiografico è già stata stabilita per il 2022. Il principe però pare sia stato aiutato nella realizzazione di tale progetto dal noto giornalista e scrittore newyorkese, John Joseph Moehringer, stavolta però vestendo i panni di un fedele ghostwriter di corte.

Per concludere Harry ha menzionato quali siano le sue aspettative rispetto a questa sorprendente decisione intrapresa. “La mia speranza è che raccontando la mia storia, gli alti e i bassi, gli errori, le lezioni imparate, posso aiutare a mostrare agli altri che non importa da dove si proviene“.