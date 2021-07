Massimiliano Rosolino, inviato dello show “Isola dei Famosi”, ha confessato i segreti del programma più amato dagli italiani. Nessuno l’avrebbe mai detto.

L’ex nuotatore è stato l’inviato in Honduras dello show “L’isola dei Famosi”, più volte il co-conduttore ha rivelato come l’esperienza sull’isola sia estremamente forte, sia per quanto riguarda il fisico, costretto alla fame e alle privazioni, sia per la mente, che deve resistere e non cedere in questi momenti particolari.

Massimiliano Rosolino in Honduras si è divertito molto, come i naufraghi ha percorso un viaggio interiore verso la conoscenza delle sue possibilità e dei suoi limiti. Nelle ultime ore l’inviato ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono state smentite dalla conduttrice del programma Ilary Blasi.

Per la nuova edizione dell’isola, la Mediaset non si è ancora pronunciata, ma Massimiliano accetterebbe subito senza esitazioni per una nuova avventura in Honduras.

Cosa ha dichiarato Rosolino sull’isola più seguita dagli italiani?

Partecipare all’isola è volersi mettere in gioco, il soggiorno su una terra deserta che offre poco o niente è davvero una sfida contro se stessi e la sopravvivenza. Si vive con poco, qualche cocco, un pò di riso e qualche pesce se si è fortunati, le privazioni sono tante ma il traguardo è senza dubbio un momento da ricordare per sempre.

Massimiliano Rosolino (inviato) ha deciso di confessare alcuni segreti sugli abitanti dell’isola, a suo dire, due naufraghi non si sono per niente divertiti, ma hanno vissuto il momento con fatica, ovvero Awed e Gilles Rocca.

Alcuni invece hanno patito la fame, come Miryea e Francesca Lodo che hanno avuto diversi crolli psicologici per la privazione da cibo.

Da sportivo, Massimiliano, ha cercato di trasmettere sempre forza e resistenza ai naufraghi che hanno visto l’inviato come una specie di mentore durante i giorni di permanenza nello show.

I personaggi che Rosolino ha preferito di più sono stati Myrea (una sorpresa per l’inviato) e Vera Gemma (che ha condotto un bel gioco).

Un indiscrezione sta facendo gossip nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo potrebbe essere un nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”. Massimiliano ha speso belle parole sull’ex naufrago, definendolo una persona forte, volenterosa e positiva.