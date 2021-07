Jerry Calà, spuntano rivelazioni su Mara Venier: confessione toccante

Jerry Calà va in scena all’arena di Verona. Al suo fianco sarà presente anche Mara Venier. Spuntano rivelazioni dell’attore sull’ex moglie.

Due big dello spettacolo di nuovo insieme? Mara Venier e Jerry Calà, marito e moglie dal 1984, matrimonio durato tre anni, tornano l’uno al fianco dell’altro questa sera all’arena di Verona. I due ex, dopo il loro addio a tre anni dal data delle nozze, hanno mantenuto in tutti questi anni un ottimo legame fatto di stima e affetto.

Attore, regista e comico Calà, da poco 70enne, condurrà lo show all’insegna della musica e del divertimento all’arena, della durata di due ore. Nell’ambito della sera al suo fianco ospiti incredibili tra cui la Venier, con la quale intonerà le note di “Gente di mare”.

Nell’ambito di un’intervista a Nuovo Tv ha svelato l’emozioni per la serata nonché un dolci rivelazioni sull’ex moglie.

Jerry Calà su Mara Venier: il dolce commento sull’ex

“Ci sarà anche lei e canteremo insieme Gente di mare. Le devo tantissimo. Mi ha tenuto coi piedi per terra”, le parole di Jerry in merito a Mara Venier. I due sono legati da una lunga amicizia nonostante il loro rapporto amoroso declinato in breve tempo. Era il 1984 quanto la coppia si era sposata a Las Vegas per poi separarsi nel 1987. Un amore travolgente che tuttavia dopo il divorzio si è trasformato in un rapporto fraterno tanto che Jerry è spesso tra gli ospiti del salotto televisivo di Mara “Domenica In”.

La Venier sarà la suo fianco stasera all’arena, dove l’attore porterà avanti uno show in cui ripercorrerà gli attimi più toccanti dei suoi 50 anni di carriera. Alla serata parteciperanno anche il gruppo comico Gatti di Vicolo Miracoli.

In merito al mondo televisivo, nell’ambito dell’intervista, l’attore ha poi confessato il suo punto di vista sul realy show affermando: “Non fanno per me. Rispetto chi ci va. Accetterei qualora mi proponessero un show”.

Inoltre l’attore ha rilasciato parole di stima in merito all’attuale moglie apprezzandone l’indipendenza e la suo grande rispetto per la professione del comico. Jerry è sposato dal 2002 con l’imprenditrice Bettina Castoni, con la quale ha dato alla luce il figlio Jhonny.