Jessica Melena, dolci effusioni con Ciro. Il bomber non resiste e arriva fin lì… FOTO

Jessica Melena e Ciro Immobile è la coppia dell’estate tra baci, coccole e dolci effusioni. Una giornata indimenticabile per loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Dopo il successo trionfale all’Europeo 2020, i condottieri dell’Italia di Roberto Mancini hanno finalmente travalicato il “rompete le righe” di una stagione calcistica memorabile.

Due tra i protagonisti della spedizione in terra londinese per il titolo, ovvero Ciro Immobile e Lorenzo Insigne si sono concessi una meritatissima vacanza. I due bomber, insieme alle rispettive consorti hanno scelto come meta vacanziera, Ibiza per brindare in forma privata alle fatiche europee.

Tra le due coppie, quella che accende l’entusiasmo dei followers è quella composta da Ciro Immobile e la moglie, Jessica Melena. La showgirl aveva attirato qualche giorno fa l’attenzione di tutti, sfoggiando un fisico da urlo al centro della pista da ballo, del locale più ambito del posto.

Oggi la vip pescarese si ripete, in dolce compagnia dell’amato bomber della Lazio di Maurizio Sarri

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “L’isola dei Famosi”, Rosolino ha rivelato i segreti dello show. Chi l’avrebbe mai detto

Jessica Melena e Ciro Immobile senza freni in acqua: incontenibili

PER VEDERE LA FOTO DI JESSICA MELENA IN COMPAGNIA DI CIRO IMMOBILE, VAI SU SUCCESSIVO