“Che gnoxxa” Laura D’Amore, il fisico che tutte invidiano – FOTO

L’hostess più bella di sempre posta una nuova foto sul suo profilo Instagram: questa volta si è superata…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Proprio oggi la bellissima influencer ha pubblicato questo post semplicemente divino: si tratta di una foto scattata in riva al mare di Palma De Mallorca, in Spagna.

Laura, appoggiata ad un salvagente, mostra la sua fantastica siluette ed il suo strepitoso bikini azzurro: i fan sono rimasti a bocca aperta di fronte a tanta bellezza…

Nel post la nota modella nasconde i suoi begli occhi dietro un paio di occhiali da sole, mentre sfoggia un sorriso che fa innamorare tutto il web: che diva!

Nella didascalia ha scritto “Un dia en la playa“, che tradotto significa “Un giornata al mare“.

Lo scatto è già virale e in pochi minuti ha ricevuto più di 2.000 mi piace ed oltre 90 commenti, tra i quali si legge: “Che gnoxxa“, “Ma come fai ad essere così bella Laura?“, “Meravigliosa“, oppure “Laura sei bellissima“.

Laura D’amore sfoggia il nuovo look: la capigliatura è sbalorditiva…

La magnifica assistente di volo, direttamente dalla Spagna, decide di cambiare look: il risultato finale è a dir poco spaziale!

Come mostrato nelle sue IG stories, Laura ha rifatto il colore ai capelli, tagliandoli qualche centimetro: la nuova capigliatura le sta un incanto!

Qualche ora fa ha pubblicato il video completo, in cui mostra i capelli da diverse prospettive, mentre sfoggia uno dei suoi soliti sorrisi da infarto…

Le storie della seguitissima influencer sono come una droga per il suo esercito di followers, che conta ormai più di 804.000 utenti.

Per farsi conoscere dai nuovi fan, nella didascalia del suo profilo, ha scritto “Flight attendant most followed in 🌍“, che tradotto significa “L’assistente di volo più seguita nel mondo“.

Non c’è dubbio: la meravigliosa modella è nei sogni di migliaia di persone!