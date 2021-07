Love is in the Air, anticipazioni 21 luglio: un regalo speciale per Eda

Penultimo appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan farà un regalo speciale ad Eda

Siamo al penultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air e adesso non ci resta che aspettare per vedere quello che succederà, anche se le anticipazioni questa volta sono state piuttosto generose con noi. Selin avrebbe annullato le nozze se soltanto Serkan gli avesse dato qualche speranza, ma così non è stato e ora non vuole più pensarci. Lei e Ferit si sono riavvicinati dopo essersi parlati a cuore aperto. E, successivamente, Selin racconta la verità anche a Serkan e gli rivela che vuole lasciare il lavoro per non vederlo più.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Ferit origlia la conversazione e si sente male, Ceren se ne accorge e lo accompagna in ospedale dove per la prima volta si confidano. Intanto Eda non è riuscita ancora a dire a sua zia il motivo per cui non è più partita per l’Italia, ma questo segreto non sembra destinato a durare così a lungo. La zia apprende che la nipote le ha mentito quando riceve la telefonata di sua madre. Qui, Ayfer, potrebbe scoprire tutta la verità e come reagirebbe se sapesse di Eda e di Serkan? A proposito di loro due, il loro legame sta diventando sempre più importante. Da quando Serkan le ha dichiarato amore, i due stanno vivendo inaspettatamente una bellissima favola e niente sembra poter distruggere questo bellissimo periodo di luna di miele.

Serkan ha sempre più intenzioni serie per la sua nuova fidanzata e decide di regalarle una stella, dono che la rende davvero molto felice.