Maria De Filippi, la confessione su Maurizio: “L’ho beccato ma lui nega”. Fan scioccati

Maria De Filippi si è lasciata andare ad una confessione clamorosa in merito a Maurizio Costanzo: “L’ho beccato ma lui nega”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più longeve della televisione italiana. La loro relazione, come recentemente confessato dalla conduttrice, nacque clandestinamente, poiché all’epoca il giornalista era sposato con Marta Flavi. Dopo aver divorziato da quest’ultima, Costanzo sposò Maria nel 1995, e assieme a lei adottò il loro unico figlio Gabriele. La coppia, dopo tanti anni, si rivela ancora felice ed affiata, nonostante le scaramucce non manchino. Poco tempo fa, ai microfoni di Oggi, la presentatrice si è lasciata andare ad una confessione clamorosa in merito al marito. I fan non se l’aspettavano minimamente.

NON PERDERTI ANCHE —> Maria De Filippi come non l’avete mai vista: il VIDEO dell’esordio è incredibile

Maria De Filippi, la confessione su Maurizio: “L’ho beccato ma lui nega”

NON PERDERTI ANCHE —> Chiara Ferragni, la piccola Vittoria già vittima del web: le offese pesanti

Nessuno avrebbe mai scommesso sul loro rapporto, data la notevole differenza d’età che li separa. Eppure, a distanza di 26 anni dal giorno delle nozze, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono ancora uniti come un tempo. La conduttrice, che raramente si è esposta in merito alla propria vita privata, ha sempre mostrato ammirazione e rispetto nei confronti del marito: la sua dedizione al lavoro ed il suo costante impegno sono stati, per la De Filippi, i più importanti punti di riferimento in ambito professionale. Anche tra la regina di Mediaset e il noto giornalista, tuttavia, le scaramucce non sembrano mancare.

La presentatrice, ai microfoni di Oggi, ha infatti confessato quella che è a tutti gli effetti la più grande debolezza di Costanzo: la gola. “Gli ho beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali” – ha spiegato la conduttrice, che non ha potuto far a meno di ironizzare sull’accaduto – “Ma finché fa così va bene, lasciamoglielo quel gusto di fregarmi. Mi ricorda quando fumavo di nascosto in bagno pensando che mia madre non se ne accorgesse“.

I siparietti esilaranti, in casa De Filippi-Costanzo, non sembrano mancare. Forse è proprio questo il segreto del loro rapporto: scherzare e prendersi in giro come se il tempo non fosse mai passato.