Meteo, novità in arrivo. Cambiano ancora le temperature, cosa ci aspetta?

Non ci sono più le stagioni di una volta, il meteo continua a cambiare, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?

Temporali, grandinate, mareggiate, nubifragi, hanno segnato l’Italia e non solo dal 15 luglio in poi. Il cambio improvviso delle temperature ha rovinato le vacanze anche a milioni di turisti che sicuri del bel tempo hanno deciso di partire in questi giorni.

Il freddo ha invaso gran parte dell’Italia e si è registrato un massiccio calo delle temperature, di certo una manna dal cielo dal momento che si boccheggiava e l’afa era diventata insopportabile.

Però il fresco non è destinato a durare per sempre, infatti il meteo cambierà ancora.

Ritorna il caldo africano, addio aria all’aria fresca

Da domani, su gran parte dell’Italia, ritorna il caldo torrido, possiamo dire addio alla frescura di questi giorni e riaccendere i climatizzatori. Il caldo dovrebbe durare per tutto luglio (se non oltre), infatti l’alta pressione sub-tropicale ci regalerà giornate soleggiate e temperature che sfioreranno i 40°.

Saranno previsti temporali estivi ma nulla di paragonabile a quello che purtroppo abbiamo assistito nel nord Europa, dove centinaia di morti, decine di feriti e migliaia di dispersi, sono rimasti vittime di un mal tempo che non ha dato scampo.

Purtroppo il caldo sarà accompagnato anche dall’afa che non darà scampo in queste ore.

Dal momento che il caldo ritornerà a riscaldare le nostre giornate è bene seguire, come sempre, i consigli su come affrontare le alte temperature. Quando fa molto caldo, ovvero quando le temperature potrebbero superare i 25°, è bene uscire solo nelle ore più fresche ed evitare di uscire dalle 12 alle 17.

E’ bene idratarsi con acqua fresca e non fredda, mangiare cibi acquosi come cetrioli, zucchine, finocchi, anguria, sedano. Evitare pasti pesanti ma prediligere pranzi e cene leggere, accompagnati sempre da frutta e verdura di stagione.

Gli accorgimenti da seguire sono pochi e semplici ma riusciranno ad impedire colpi di calore o malori dovuti al caldo. E’ possibile introdurre anche degli integratori di potassio o magnesio ma è bene parlarne sempre con il proprio medico curante o farmacista di fiducia.