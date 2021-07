Miriana Trevisan e la rivelazione che nessuno avrebbe immaginato. Si tratta del “Grande Fratello Vip” e non solo

Si parla ormai da settimane del “Grande Fratello Vip” e della prossima edizione che sarà ancora targata Alfonso Signorini. Il direttore di Chi e il suo staff sono al lavoro per comporre una nuova squadra di vipponi che da settembre entreranno nella casa più spiata d’Italia.

Ancora non si sa nulla ma le indiscrezioni ed il toto-nomi sono partiti già da un pezzo. Tantissimi i volti dello spettacolo che sono stati tirati in ballo, tra i quali anche Miriana Trevisan.

Molti la danno come concorrente quasi certa della prossima edizione del reality di Canale 5. Se Nina Moric ha smentito la sua partecipazione, l’ex moglie di Pago ha detto la sua a riguardo. La rivelazione fatta ai microfoni di RTL 102.5 nessuno se l’aspettava.

Miriana Trevisan e il suo futuro: parla lei

“Si vocifera, ma io non ho contratti in mano quindi non so, se ne parla…”. Così Miriana Trevisan rompe il silenzio sul suo futuro in tv ed in particolare sulla sua presunta partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Queste le sue parole nel corso dell’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5.

Ecco che così la showgirl non ha negato che qualcosa è in corso lasciando capire che la possibilità di vederla nella casa di Cinecittà c’è, ma per il momento non ci sono le basi per poterlo dare per scantato.

Se davvero dovesse essere nel cast certamente avrà dei sostenitori d’eccezione come il figlio Nicola di 12 anni e l’ex marito Pago che prima di lei è stato già inquilino del “GF” con grande sostegno proprio di Miriana.

E parlando del suo futuro in tv, l’ex valletta di Mike Buongiorno ha ammesso di avere un grande desiderio: partecipare a “Ballando con le Stelle”, una trasmissione che ammira molto e che le permetterebbe di riprendere il suo passato da ballerina di danza classica.

Un appello a Milly Carlucci? Staremo a vedere se uno dei due programmi nella prossima stagione l’avrà come protagonista.