La bella influencer Natalia Paragoni ha condiviso una foto su instagram una foto a bordo piscina che fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto dove indossa un bikini giallo fluo, incrociato sull’addome. Insieme a lei c’è il suo cane Gigi, un bulldog francese grigio. La bella influencer di trova in vacanza a Forte dei Marmi. I commenti dei fan non tardano ad arrivare:”Mamma mia quanto sei bella, e a tutte quelle che dicono che sei brutta imperfetta rosicate”.

LEGGI ANCHE>>>Jerry Calà, spuntano rivelazioni su Mara Venier: confessione toccante

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto sposi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ecco la verità sul litigio tra Fedez, J-Ax e Rovazzi: arrivano delle novità

Alcune fan hanno chiesto alla Paragoni se è vero che lei e il suo Andrea Zelletta sono vicini alle nozze. A quanto pare è trapelata una notizia che i due potrebbero recarsi all’altare nel 2022. L’influencer però interviene nelle stories e smentisce la cosa. I due non si sposano. Nonostante la loro storia d’amore stia andando a gonfie vele, i due non sono ancora pronti a questo passo importante. Zelletta ha già regalato un anello alla Paragoni, ma per il compleanno e con una promessa forse. Tuttavia non è ancora il momento giusto, i due hanno appena preso una casa nuova e gli impegni lavorativi sono molti.

Zelletta tempo fa aveva dichiarato di avere in comune con la sua compagna un desiderio ma che non c’è fretta di realizzarlo, se la prendono con calma. Non amano pianificare, preferiscono vivere la giornata. Al momento la loro famiglia è formata da loro due e il cane Gigi e sono felici più che mai. Per il futuro si vedrà, sono giovani e non c’è motivo di affrettare le cose. Oltretutto per entrambi è un periodo fortunato sul lavoro. Zelletta è reduce del Grande Fratello Vip dove è arrivato in finale e subito dopo ha avuto molte proposte lavorative.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

La Paragoni dal canto suo ha scritto un libro che sta avendo molto successo, ed è sempre più richiesta come modella. Recentemente ha collaborato con il marchio di piastre GHD, per uno spot. La modella poi ha un grande successo su instagram con ben 965 mila followers. Spesso fa video tutorial che riscontrano grande interesse da parte del pubblico.