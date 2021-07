L’influencer vicentina ha condiviso ancora uno scatto celestiale in bikini, impossibile resistere a tanto fascino magnetico e bellezza seduttiva.

Lei non si definisce influencer anche se su Instagram la sua community vanta 1,2 milioni di follower. La ragioniera vicentina Jessica Franceschetti, 33 anni e una bellezza pazzesca condensata in forme minute ed esili. Lei è la compagna di un noto personaggio molto amato dai veneti, Andreas Ronco fondatore della famosa pagina “Il Veneto Imbruttito”.

La giovane non solo per merito del fidanzato sta però scalando le preferenze sul web sorpassando anche molte colleghe più blasonate, merito la sua innata autoironia e il fare gioioso che predomina su tutto.

Jessica Franceschetti è una dea in bikini, i fan sono distratti dal décolleté

La ragazza è solita condividere scatti a dir poco focosi sui social, la sua vita privata è fatta di semplice quotidianità dove non manca mai quel pizzico di malizia mista a gioco.

Anche l’ultima foto ha alzato la temperatura a Vicenza dopo i temporali degli scorsi giorni, lei ancora una volta scherza con una didascalia spiritosa svelando un segreto personale, ma i fan sono stati distratti da ben altro.

“Ebbene sì, vivo nella natura e non me ne vergogno. E ho pure le galline, se ve serve ovi de casa! 😂 Non mi ritengo un’influencer o modella (anca perché so un tappo) o come mi etichettano dappertutto, io sono quella che sono e stop. Na mata 😂🌈”.

Jessica siede a terra con le braccia strette attorno alle gambe chiuse al petto, sfodera però delle curve celestiali e dal reggiseno del costume fa capolino ancora il seno florido che ogni volta stende i maschietti della sua community.

“Pazza scatenata…Genuina…Naturale e fottutamente unica 😍”, “Sei una Meraviglia jessy”, “Sei bellissima così come sei😍😍”, “Pace e relax in mezzo alla natura ❤️”. Chissà cosa avrà da replicare il fidanzato?