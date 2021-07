Gli 8 anni del principino George sono sempre più vicini, ma sembra che quest’anno non sarà diffusa la foto del suo compleanno. Ecco il perché.

Niente foto di compleanno per il principino George? Il figlio di William e Kate spegnerà 8 candeline il 22 luglio, ma per la ricorrenza potrebbe saltare la tradizione della foto ufficiale di compleanno. Lo scatto del primogenito sembra che rimarrà all’oscuro del grande pubblico.

La decisione sarebbe stata presa dai reali in quanto George nelle ultime settimane sarebbe finito al centro delle critiche diventando oggetto di haters e attacchi a seguito della finale degli Euro 2020.

George in pericolo: compleanno senza foto ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Nell’ambito della finale Italia-Inghilterra degli Euro 2020, Wiliam Kate e il principino George hanno assistito alla partita dagli spalti esultando al primo goal degli inglesi per poi essere sempre più tesi e sconfortati a seguito della vittoria degli Azzurri.

Durante il match a catturare l’attenzione sono state in particolare le espressioni di George, dapprima felice e poi tristissimo per la sconfitta. Vestito in giacca e cravatta come il padre, il figlio dei Duchi di Cambridge è diventato oggetto di meme, critiche e parodie legate al suo look e alle sue reazioni a seguito dei goal. Non sono mancati inoltre gli attacchi a William e Kate legati alla scelta di far assistere il figlio alla partita, facendo così le ore piccole, nonché per l’outfit che l’ha reso una “versione in miniatura” del padre.

Alla luce di queste critiche la coppia sembra aver deciso di tenere lontano dai riflettori George preso di mira sul web. Se per l’estate la famiglia si rintanerà a Anmer Hall, residenza in Scozia, e inoltre per gli 8 anni del principino sembra che non sarà pubblicato nessuno scatto ufficiale sui social.

“È arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno perché sono infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni”, le rivelazione apparse sul Daily Mail.

La notizia tuttavia non è stata ufficializzata e troverà riscontro il 22 luglio, il giorno del compleanno di George. Solo allora si scoprirà la decisione dei Duchi di Cambridge. Kate e William sono rimasti molto toccati a seguito della pioggia di prese in giro arrivate dal web contro il loro primogenito.

Non è la prima volta che i reali hanno dovuto fare i conti con gli hateres dovendo affrontare in diverse occasioni pesanti commenti diffusi sul web dai leoni da tastiera.