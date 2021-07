Federica Pellegrini è pronta a vivere uno degli eventi più importanti della sua vita: iniziano le Olimpiadi, intanto spunta una foto

Federica Pellegrini aveva appena sette anni quando decise di iniziare a seguire il nuoto, oggi ne ha trentatré e rappresenta l’Italia alle Olimpiadi 2021. L’atleta avrebbe già annunciato di scendere in vasca per l’ultima volta. Ne ha fatta di strada per arrivare fino a qui, la professionista ha dovuto affrontare alti e bassi che l’hanno resa più forte.

Non sono mancati momenti difficili che stavano quasi per farla ritirare dalle scene, ma con impegno e determinazione, la campionessa ha deciso di continuare a realizzare un sogno.

Federica Pellegrini: la FOTO della partenza, che emozione

Direttamente dall’aeroporto di Verona spunta una foto che sta già facendo il giro del web. Federica Pellegrini è in partenza per vivere una delle esperienze più belle e importanti della sua vita.

Sta volando verso Tokyo per coronare un sogno: partecipare alle Olimpiadi 2021 dopo tanta attesa e sfide degli ultimi tempi. Si terranno dal 23 luglio all’8 agosto e Federica Pellegrini rappresenterà l’Italia insieme ad altri atleti, tra questi Benedetta Pila. L’atleta miranese gareggerà nei 200 stile libero.

Gli italiani non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di supportarla e vederla dal piccolo schermo. Se questo è l’anno buono per l’Italia, allora non ci resta che fare il tifo e sperare di festeggiare anche questo grande traguardo.

Nell’attesa la Pellegrini posta una foto pre-partenza, indossa la divisa italiana e di spalle saluta i fan che la seguono sul suo profilo Instagram. “La regina parte” scrive qualcuno sotto allo scatto. “Vola ragazza” aggiunge qualcun altro.

Tutti fanno il tifo per lei, la regina del nuoto che con la sua bellezza e semplicità si è fatta conoscere anche dal mondo della televisione. Da anni, infatti, è un personaggio dello spettacolo ammirata dal pubblico che non vede l’ora di rivederla alle prese con “Italia’s Got Talent”.