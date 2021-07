Rita De Crescenzo, grande svolta per l’influencer napoletana

Rita De Crescenzo è una nuova influencer napoletana, la sua personalità, forte e smisurata, ha travolto tutti in pochissimo tempo. Ma chi è davvero la star partenopea?

Rita De Crescenzo è un ex spacciatrice originaria di Napoli, negli ultimi mesi è diventata molto famosa sia su Tik Tok che su Instagram, galeotto fu il video dove derideva, con un balletto trash, la Polizia Municipale intenta a farle una multa, a viso scoperto (senza mascherina) non rispettando le distanze di sicurezza imposte dalla pandemia.

Il video pubblicato sui social venne lanciato da Luca Abete, giornalista del tg satirico “Striscia la Notizia”, il quale commentò le immagini con disapprovazione ed ironia. In poco tempo diventò virale e fu molto apprezzato l’autocontrollo della Polizia Municipale intenta solo a svolgere il suo dovere.

Da quel momento il web si è diviso, c’è chi ha considerato il fatto assai grave e chi invece ha iniziato ad amare la napoletana, recente regina del trash napoletano.

Rita De Crescenzo, probabile concorrente del “Grande Fratello Vip”

Rita De Crescenzo è diventata famosa grazie ai video su Tik Tok, network cinese che permette alle persone di ballare per strada, raccontare cose ed esternare la loro personalità.

La nuova star napoletana ha scalato la vetta del successo con il suo primo singolo “Ma te vulisse fà na gara e ballo?”, cantata e ballata non solo dai napoletani ma da gran parte degli italiani. Il ritmo travolgente della canzone è diventato in poco tempo un tormentone ascoltato da milioni di utenti.

Rita De Crescenzo è diventata una Vip, infatti molto spesso viene contattata per esibirsi in diverse occasioni come feste private, improvvisate in strada, regali di compleanno e via dicendo. Dopo l’apparizione canora Rita firma autografi e concede selfie ai fan.

Una notizia però sta facendo breccia nei cuori dei suoi fan più affezionati, Rita potrebbe essere una nuova concorrente del “Grande Fratello Vip”.

La notizia non è ufficiale, è stata lanciata dal profilo Instagram di Rita, seguito da 82mila follower, in alcune sue stories si intuisce che la nuova regina del trash napoletano potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Per l’ufficialità della notizia dobbiamo solo aspettare i prossimi giorni.