“Ci viene a tutti un infarto”, Sabrina Salerno: la maglia è trasparente e il reggiseno non c’è – FOTO

Sabrina Salerno stava per far prendere a tutti i suoi fan un infarto, così come dice un suo seguace sui social network: una visione celestiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La showgirl e cantante Sabrina Salerno ha condiviso una serie di scatti incredibili, in cui appare con una canotta completamente trasparente. I fan hanno notato un particolare difficilmente trascurabile e molto evidente: non indossa nessun reggiseno.

Il suo lato a quindi fa capolino attraverso la maglia per un effetto vedo non vedo spettacolare, che fa alzare la temperatura a chiunque la guardi. I follower su Instagram hanno scritto tanti complimenti per lei come quello di un utente che afferma: “Ci viene a tutti un infarto“.

Sabrina Salerno, la serie di foto da infarto che strega in follower

