Benedetta Parodi ha stupito il web con un nuovo scatto postato sulla sua seguitissima pagina Instagram. Il suo fascino è travolgente.

“Vi piace il rosa?” Questo il quesito che Benedetta Parodi ha posto ai suoi fan sul suo seguitissimo account Instagram. La conduttrice si è infatti mostrata in versione pink sfoggiando una tutina color rosa che ha lasciato i fan senza fiato.

Nota su Instagram con il suo account “Ziabene”, la Parodi conta 988 mila follower che ogni giorno interagiscono sotto i suoi scatti di vita personale e professionale. Famosa in televisione, dove ha condotto famosi programmi, in particolare dedicati alla cucina, e sul web, Benedetta è inoltre una nota scrittrice. Nel corso della sua carriera ha pubblicato svariati libri di cucina e per bambini.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è legata al giornalista sportivo di Sky sport Fabio Caressa, con cui è sposata dal 1999. Dal loro amore sono nati i figli Matilde, Eleonora e Diego.

Benedetta Parodi: il look rosa fa impazzire il web

