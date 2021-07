Per alcuni segni zodiacali nascondere le proprie ossessioni risulta piuttosto complicato: scopriamo di quali si tratta e come influenzano le loro vite

Avere un’ossessione significa focalizzare la propria attenzione su qualcosa tanto da renderla una parte essenziale della propria vita. Tutto potrebbe essere potenzialmente trasformabile in un’ossessione e lo sanno bene questi segni zodiacali. Secondo gli astrologi in tutto lo Zodiaco esistono in particolare cinque segni che non riescono a nascondere le proprie fissazioni, rendendole visibili e riconoscibili. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali e le loro ossessioni

Il primo segno che spicca in questa categoria è l’Ariete il quale possiede una peculiarità: non avere una sola cosa sulla quale essere ossessionato. Le persone nate sotto questo segno passano da un’ossessione all’altra, spesso in modo rapido. Dalle sue relazioni ai suoi progetti futuri, ma anche abitudini, passioni, passa tempi e molto altro. La mente dell’Ariete sembra sentire costantemente il bisogno di porre la propria attenzione su qualcosa.

Poi troviamo il Toro che risulta invece particolarmente ossessionato dal bisogno di avere in pugno persone o situazioni. Può capitare tanto sul lavoro quanto nelle sue relazioni interpersonali, vuole sentire di avere il controllo della situazione e di essere al comando. Poco importa se questo potrebbe andare a limitare o ignorare i pensieri e i bisogni degli altri.

Discorso differente per il segno del Cancro che ripone la propria ossessione sul passato e su tutto ciò che ha lasciato alle sue spalle. Prova una forte malinconia nei confronti di quello che non può più riavere o rivivere e per questo tenterà in ogni modo di aggrapparsi ai ricordi. Ne rimarrà però ossessionato, non riuscendo a trovare il modo per staccarsi. Questo vale tanto per i ricordi astratti quanto per quelli materiali.

La tendenza della Vergine a controllare tutto quello che la vede protagonista può trasformarsi anche in vera e propria ossessione. Ogni cosa deve andare esattamente secondo i piani, non sono ammesse modifiche o errori. Ma non solo, anche i contesti e le persone che la circondano devono adeguarsi a questa sua mania del controllo. Dalla pulizia all’ordine, dalla puntualità alla precisione, tutto deve sempre essere perfetto.

Infine troviamo anche il Capricorno che risulta ossessionato soprattutto da se stesso. Ma non si tratta di egoismo. Questa ossessione la riflette sugli altri e per lui subire critiche e giudizi potrebbe rappresentare qualcosa di deleterio, psicologicamente parlando. Nasce in questo segno la necessità di mostrarsi sempre al massimo delle proprie capacità e nel miglior modo possibile. Vuole che le sue qualità vengano viste dagli altri, dai quali ricerca approvazione.