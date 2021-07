“Temptation Island”, Federico e Floriana escono separati: come è andata a finire?

“Temptation Island”, Federico e Floriana hanno deciso di uscire separati. Ad oggi, la coppia avrà confermato la decisione presa al falò?

Un epilogo a dir poco inaspettato, quello della storia d’amore fra Federico e Floriana. Ieri sera, quest’ultima ha richiesto per ben due volte il falò di confronto immediato con il fidanzato, a causa del pericoloso avvicinamento fra il concorrente e la single Vincenza, nei confronti della quale Federico si era notevolmente sbilanciato. Floriana, incapace di sopportare ulteriori tormenti, ha comunicato la decisione inevitabile a Filippo Bisciglia. Scopriamo insieme cosa è accaduto al falò e quali sono i rapporti attuali della coppia.

“Temptation Island”, Federico e Floriana escono separati: la situazione attuale

Al primo falò richiesto da Floriana, il suo compagno Federico non si è presentato. Il giovane, informato da Filippo Bisciglia, desiderava proseguire la sua avventura nel villaggio e mettersi ulteriormente alla prova. Tuttavia, di fronte alla seconda richiesta di un confronto, Federico non poteva esimersi dal raggiungere la fidanzata. Il dialogo tra i due non ha avuto l’esito che il conduttore sperava: Floriana, adirata con il compagno, lo ha accusato di non amarla e di non avere il coraggio di interrompere la relazione.

Nonostante Federico fosse scoppiato a piangere di fronte a lei, la decisione della fidanzata è parsa irremovibile. Floriana, arrabbiatissima per le immagini viste durante i falò, non ha perdonato la leggerezza con cui Federico si è approcciato alla single, tanto da decidere di uscire da sola. A distanza di settimane, tuttavia, un dettaglio non è sfuggito al popolo del web, che sta cercando di reperire informazioni in merito agli sviluppi della loro storia. Entrambi, sui social, hanno infatti un’immagine del profilo che li ritrae insieme, e che ha immediatamente destato le attenzioni dei fan.

Potrebbe darsi che la coppia si sia semplicemente dimenticata di aggiornare l’immagine del profilo, oppure che le foto siano la testimonianza di un riavvicinamento fra i due. Solo il tempo permetterà di comprendere come stiano realmente le cose.