Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate del mondo dei social. L’ultimo video che ha pubblicato ha fatto impazzire i suoi numerosi fans di Instagram

Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha esordito quando era appena una ragazzina a Non è la Rai, dove raggiunse un successo incredibile. Dopo un po’ di anni lontana dai riflettori, quattro anni fa ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip condotta dalla splendida Ilary Blasi. Entrò nella casa insieme a sua figlia Asia, che aveva solo 19 anni e diventò in assoluto una delle protagoniste indiscusse di quella edizione nonostante quello per lei fosse un esordio televisivo.

Antonella Mosetti in bikini è uno spettacolo da vedere

Antonella sui social ha riscosso un successo incredibile anche tra i più giovani che hanno avuto modo di conoscerla solo pochi anni fa quando ha partecipato al reality più spiato d’Italia. Su Instagram ha quasi settecentomila followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto, in tutti quelli che sono i suoi momenti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia e ai suoi amici che le sono sempre accanto con amore. L’ultimo video che ha pubblicato sul suo profilo ha ricevuto migliaia di likes: nel filmato indossa un bikini spettacolare e sta facendo un Tik Tok, mentre si lascia andare alla musica è impossibile non notare che sembra assolutamente una ragazzina. Lei e Asia più che mamma e figlia, infatti, sembrano sorelle.

I commenti sotto al suo post non si sprecano: pioggia di complimenti per una delle showgirl più amate del mondo del web.