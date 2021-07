“Un Posto al Sole” anticipazioni 21 luglio: Filippo sempre più in crisi

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Filippo torna a casa ma è sempre più in crisi a causa della sua mancata memoria. Riuscirà a riprendersi?

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che oramai dal 1996 va in onda ogni sera su Rai Tre. Non ha intenzione di fermarsi per l’estate, per la gioia dei telespettatori, quindi potremo vedere cosa è accaduto a Filippo e soprattutto se riuscirà a ricordare i dieci anni della sua vita che ha completamente rimosso dalla testa. E nella puntata che andrà in onda domani vedremo proprio questo.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Serena sta continuando a rassicurare Filippo ma purtroppo Filippo non riesce davvero a permettere al suo umore di migliorare. È troppo triste per quello che gli è accaduto e lo rende frustrato non poter stare vicino alla sua famiglia come vorrebbe, ma soprattutto non riconoscere affatto Serena e Irene che sono due persone così importanti della sua vita. Intanto Renato è preoccupato perché Susanna ha deciso di andare a lavorare presso lo studio di Niko e questo potrebbe rimettere in discussione l’umore di suo figlio che è migliorato solo nelle ultime settimane dopo la terribile rottura.

Sono mesi che Samuel è innamorato di Speranza e, dopo tanta attesa, ha deciso finalmente di fare qualcosa di concreto per far capire alla ragazza di voler cominciare una storia con lei. Speranza è riuscita solo da poco a tornare a sorridere dopo il brutto colpo preso da Vittorio, sceglierà finalmente di lasciarsi andare e dimenticare una volta e per tutte il figlio di Guido che proprio non la vuole?