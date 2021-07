Diletta Leotta ha condiviso un nuovo post su Instagram che lasciato tutti senza fiato. La sua bellezza è mozzafiato.

Bellissima, biondissima e curve mozzafiato. Diletta Leotta ha incantato i fan su Instagram con il suo ultimo post che la ritrae a bordo piscina. Classe 1991, di Catania, la conduttrice radiofonica e televisiva è nota per la sua bellezza e il suo talento.

Dalla sua conduzione al canale DAZN, dedicato al mondo dello sport, all’attività sui social, la Leotta ha conquistato il pubblico con la sua verve e il suo fisico incredibile. Su Instagram, dove è seguita da 7,8 milioni di follower, condivide ogni giorno scatti di vita personale e professionale in cui è radiosa. Dai momenti con il microfono alla mano, agli attimi sul campo, al tempo trascorso al fianco di Can Yaman, il suo compagno di vita. La relazione tra le Leotta e l’attore turco ha riempito in questi mesi le pagine del gossip tra indiscrezioni e voci sulle presunte future nozze della coppia.

Diletta Leotta: il fisico mozzafiato abbaglia il web

