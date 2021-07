“Che stangona”, Aida Yespica mette in mostra le gambe e non solo – VIDEO

Aida Yespica ha messo in mostra le sue lunghissime gambe in un video su Instagram: è una dea bellissima che fa impallidire le altre

Aida Yespica ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto impallidire tutte le altre sue colleghe. La splendida modella venezuelana appare nella sua clip condivisa sul social network poche ore fa con un bellissimo abito nero da sera molto stretto e aderente che mette in risalto le sue lunghissime e tornite gambe.

Tanto che un suo fan ha scritto: “Che stangona” per sottolineare proprio come la showgirl appaia bella slanciata. Lei infatti, per essere una donna, è abbastanza alta: 1,73 m. Il suo fisico è perfetto con le misure giuste: 90-61-91 e pesa 55 kg.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bellissima come il sole”, Guendalina Tavassi è una venere nel poker di FOTO

Aida Yespica, il video con il sensuale vestito nero

Per vedere Aida Yespica con l’abito che evidenzia le sue gambe vai su Successivo