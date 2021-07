Al Bano, nuovo arrivato in famiglia: super felice insieme a Loredana

Al Bano Carrisi allarga la sua famiglia. A Cellino San Marco ci sono delle belle novità e non da poco. Il cantante accoglie a braccia aperte

I riflettori non si spengono mai su Al Bano e la sua grande famiglia. Lui, Loredana Lecciso, Romina Power, il passato, i figli nati dal primo matrimonio e quelli dalla relazione ormai ventennale con la sua attuale compagna.

Ultimamente però a tenere banco sono le vicende della piccola di casa, Jasmine Carrisi che tra la sua carriera in musica seguendo le orme del papà, la tv con l’esperienza nella giuria di “The voice senior” sempre accanto ad Al Bano, e al successo crescente sui social, sta riscuotendo non solo il favore del pubblico ma anche del gossip.

Ed è stata proprio lei che ha permesso ad Al Bano di allargare la famiglia e di accogliere un nuovo arrivato. Vediamo di chi si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tommaso Zorzi attacca Salvini ma viene frainteso: è polemica sui social

Al Bano, ecco chi è io nuovo componente della famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mara Venier, il gesto inaspettato per Jerry Calà: cosa ne pensa il marito?

Al Bano Carrisi insieme alla sua Loredana Lecciso ha accolto a braccia aperte il nuovo componente della famiglia. Si tratta di Alessandro Greco, sapete chi è? È il giovane fidanzato di Jasmine, un ragazzo che la piccola Carrisi ha conosciuto sui banchi di scuola e che dallo scorso anno è diventato il suo compagno.

Pare che le presentazioni siano state già fatte e che sia Al Bano che Loredana abbiamo accolto molto volentieri il giovane nelle loro tenuta di Cellino San Marco. I due sono abbastanza riservati. Sul profilo di Jasmine non ci sono foto di loro due insieme. Ne compariva qualcuna in passato ma poi sono state cancellate.

Questa cosa per qualcuno rappresentava il segno di una rottura e invece i due sono più affiatati che mai. Di Alessandro non si conosce molto, ma si sa che è pugliese anche lui come la giovane Carrisi e pare che sia appassionato di sport e viaggi, un giovane solare, simpatico ed estroverso, le qualità che hanno conquistato maggiormente il cuore della bella Jasmine.

Sempre secondo i rumors i due avrebbero trascorso anche parte del lockdown insieme, proprio a Cellino San Marco, nella grande tenuta del cantante.