Alberto Matano, il sex symbol che fa impazzire le donne: que calor! – FOTO

Il giornalista Alberto Matano fa strage di cuori tra le donne italiane. In poco tempo è diventato un sex symbol e tutte le vorrebbero per se.

Il conduttore e giornalista del programma “La vita in diretta”, sta regalando un’estate torrida alle sue fan. Nell’ultimo periodo sta usando il suo profilo Instagram, seguito da 159mila follower, con molta più costanza e le donne italiane non possono far altro che ringraziare.

Alberto si sta godendo l’estate in vista nella nuova stagione televisiva in casa Rai, come sempre le aspettative sono alte ma lui non deluderà nessuno. La sua bravura e la sua competenza sono ormai note a molti e a settembre lo rivedremo in televisione.

Alberto Matano, il suo petto fa sognare ad occhi aperti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Il giornalista di Rai 1 nell’ultimo periodo è diventato un vero e proprio idolo per le donne, calabrese caliente di 48 anni non lascia scampo con la sua verve ed il suo luminoso sorrido.

Alberto è un uomo apparentemente normale, molto riservato, a tratti imbarazzato e chissà se è consapevole di essere il sogno proibito di moltissime donne italiane. Con eleganza e competenza lo vediamo tutti i giorni in televisione ma ora si sta godendo il meritato riposo per la stagione appena passata.

Su Instagram il suo ultimo scatto ha mandato il ebollizione le sue fan, alle spalle il mare, berretto blu, camicia blu, occhiali da sole e petto nudo. Le donne non si sono trattenute nel commentare la foto che in poco tempo è diventata virale.

“Sei stupendo” scrive una donna, mentre un’altra gli dedica una strofa della canzone di Diodato, Che vita meravigliosa: “Aaahhh che vita meravigliosa….questa vita dolorosa Seducente, miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare. Mi fai piangere e ballare. Come un pazzo insieme a te..”.

Un’onda di cuori, baci ed emoticon hanno abbellito le dichiarazioni d’amore. Sono tutte pazze di Alberto che fa poco per piacere ma che piace da morire. La semplicità è ancora una volta l’arma vincente per raggiungere il successo.